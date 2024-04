Werder (dpa/bb) – Das Baumblütenfest in Werder zieht jedes Jahr Tausende Besucher in die Gemeinde an der Havel. Im Mittelpunkt steht dabei der Genuss von Wein in lieblicher Landschaft. In diesem Jahr soll das eigentliche Volksfest lediglich drei Tage dauern, doch es gibt auch weitere Programmpunkte.

Wann geht es los?

Die «Blüte» – wie das Fest oft von Einheimischen genannt wird – beginnt am Samstag, 27. April, mit dem Öffnen der Gärten und Höfe. Besucher können dann rund 20 Höfe und Gärten in der Innenstadt und auf den Plantagen rundum besuchen und Obstwein in teilweise außergewöhnlichem Ambiente verköstigen. Ein Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften zieht ab dem 1. Mai in die Stadt. Ab dem 3. Mai beginnt dann das klassische Volksfest mit großen Musik-Acts, Bühnen und einem großen Markt. Das gesamte Fest endet am 5. Mai.

Was sind die Höhepunkte des Festes?

Die Stadt Werder hebt mit Blick auf das Fest vier Traditionen besonders hervor. Zunächst wird unmittelbar vor dem eigentlichen Fest der sogenannte Baumblütenball gefeiert. Für den Ballsaal der Bismarckhöhe sind die Tickets jedoch limitiert. Am Sonntag, 28. April, können dann Laufbegeisterte ihr Können unter Beweis stellen. Der Wettkampf findet für verschiedene Altersklassen statt. Am Samstag, dem 4. Mai, erreicht das Fest mit dem traditionellen Umzug durch die Innenstadt seinen Höhepunkt. Am Abend ist dann ein Feuerwerk geplant.

Wie kommen Besucher zum Fest?

Die Stadt vor den Toren Potsdams ist gut angebunden. Aus der Landeshauptstadt fahren in dichtem Takt Busse. Aus Berlin verkehrt im 30-Minuten-Takt eine Regionalbahn. Autofahrer müssen im innerstädtischen Bereich Werders mit Einschränkungen rechnen. Sie können ihr Auto am Stadtrand abstellen und mit einem Shuttle-Bus die verschiedenen Stationen anfahren. Auch mit den Schiffen der Weißen Flotte in Potsdam ist das Fest zu erreichen.

Warum wird das Fest gefeiert?

Seit 1879 laden Obstbauern in Werder die Besucher ein, sich im Frühling auf ihren Plantagen umzusehen, die Blüte von Apfel- oder Kirschbäumen zu feiern und Obstweine zu genießen. Das Fest ist mittlerweile wohl das bekannteste Volksfest rund um Potsdam. Seit jeher gab es Bemühungen, das Niveau des Festes anzuheben und den Ruf des reinen Saufgelages abzulegen.

Was ist in diesem Jahr anders?

Das Baumblütenfest geht in diesem Jahr mit einer verkürzten Ausgabe an den Start. Die 27 000 Einwohner große Stadt reagiert damit auf ein finanzielles Defizit im vergangenen Jahr. 2023 hatte die Veranstaltung bereits eine Neuausrichtung erfahren: Es sollte nach Gewaltexzessen seriöser zugehen. Es kam laut Stadt aber auch zu weit höheren Kosten als erwartet. Mit Blick auf die jetzige Verkürzung der Veranstaltung teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit: «Das Festdefizit soll damit sinken, die Qualität des Festes aber verbessert werden.» Der Stadtfest- und Familiencharakter solle gestärkt werden, mehr Bühnen, kulinarische Angebote und Fahrgeschäfte seien geplant. Auf den traditionellen Baumblütenball und den Festumzug will die Stadt nicht verzichten.