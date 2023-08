Oranienburg (dpa/bb) – Für jedes Neugeborene, das in der Klinik Oranienburg das Licht der Welt erblickt, soll künftig in einem Geburtenwald in der Nähe der Stadt ein Baumsetzling gepflanzt werden. «Ab sofort wachsen hier jährlich bis zu 800 neue Bäume», sagte Wiebke Gröper, Prokuristin und Verwaltungsleiterin der Oberhavel Kliniken GmbH, zum Start des Projektes am Dienstag. Die Kliniken wollen mit der Aktion auch einen Beitrag für den Klimaschutz leisten.

Der Geburtenwald entsteht nach Angaben der Klinik in der Nähe von Oranienburg, im Ortsteil Wensickendorf. Der Wald ist beschildert und jederzeit für Eltern begehbar. Als bleibende Erinnerung erhalten sie eine Karte sowie eine kleine Holzscheibe und können selbst bei der Pflanzung mitmachen. Gepflanzt werden die zwei- bis dreijährigen Setzlinge zweimal im Jahr zur Pflanzzeit im Frühjahr und Herbst.

Der erste Baum wurde am Dienstag symbolisch für die kleine Ruth Favoured gepflanzt. Sie kam am Dienstagmorgen um 2.59 Uhr zur Welt.