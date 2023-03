Berlin (dpa/bb) – Ein Baukran ist im Sturm auf das Dach des Zentralen Kunstdepots der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Potsdam gestürzt. Die Polizei bestätigte den Unfall am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Verletzt wurde demnach niemand. Der Kran stand der Stiftung zufolge auf der Baustelle für das neue Zentrale Skulpturendepot gleich neben dem Kunstdepot. In einer Zelle unter dem Dach lagerten laut Stiftung Bestände der Porzellansammlung.

Sichtbare Schäden hätten dort zunächst nicht festgestellt werden können. «Die eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen werden fortgesetzt. Der Umfang der Schäden muss in den folgenden Tagen ermittelt werden», hieß es. Der Neubau des Skulpturendepots soll das bereits 2018 in Betrieb genommene Kunstdepot ergänzen und künftig mehr als 5100 Objekte der Skulpturensammlung der SPSG aufnehmen. «Welche Folgen der Unfall für den weiteren Bauablauf haben wird, ist aktuell noch nicht abzusehen», teilte die Stiftung weiter mit.