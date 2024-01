Potsdam/Teltow (dpa/bb) – Trotz der Nachbesserungen der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer will der brandenburgische Landesbauernverband den geplanten Protest am Montag nicht stoppen. Bauernpräsident Henrik Wendorff sagte am Donnerstagnachmittag der dpa: «Wir werden die Proteste nicht anhalten und halten an unseren Forderungen fest.»

In etlichen Regionen Brandenburgs planen Landwirte, am Montagmorgen (8. Januar) mit Traktoren Autobahnausfahrten etwa an der A 24 zu blockieren. Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrsstörungen rechnen. Der Deutsche Bauernverband rief ab Montag zu einer Aktionswoche auf.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Bundesregierung auf massive Bauernproteste gegen geplante Subventionskürzungen reagiert. Die Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft doch verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden, wie der Sprecher der Bundesregierung am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Wendorff zeigte sich mit den angekündigten Nachbesserungen der Bundesregierung unzufrieden. «Ich bin enttäuscht, dass man uns nicht ernst nimmt», sagte er. «Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass beide Kürzungen für uns nicht verkraftbar sind.» Höhere Kosten beim Agrardiesel könnten die Landwirte nicht kompensieren und würden die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den europäischen Partnern deutlich schwächen.