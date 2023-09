Teltow (dpa/bb) – In der Debatte um den Umgang mit Wölfen angesichts vieler Weidetier-Risse dringt der Bauernverband in Brandenburg auf rechtliche Änderungen, um die Zahl der Wölfe zu verringern. Er forderte das Land erneut auf, den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen. Damit würden dringend notwendige Erleichterungen zur Bestandsregulierung des Beutetiers geschaffen, teilte der Verband am Freitag mit. Zudem solle der Schutzstatus des Wolfes von «streng geschützt» auf «bedingt geschützt» gesenkt werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) zeigte sich offen für eine Lockerung des strengen Schutzstatus. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will den Abschuss von Wölfen, die trotz Schutzzäunen Weidetiere reißen, erleichtern.

«Es ist an der Zeit, die jahrelange, hoch emotional geführte Diskussion um den Wolf endlich in geordnete Bahnen zu führen und die ausgestreckte Hand der EU-Kommission anzunehmen. Landes- und Bundesregierung können hier jetzt einhellig voran gehen. Der Wolf gehört in die Jagdgesetzgebung und damit in die Hände der Jagd», sagte Bauernpräsident Henrik Wendorff laut Mitteilung. «Die ungebremste Vermehrung der Wolfspopulation insbesondere im Bundesland Brandenburg führt regelmäßig zu schockierenden, verlustreichen Rissgeschehen in den Herden der Weidetierhalter», hieß es weiter.

Ein Abschuss von Wölfen nach Übergriffen auf eingezäunte Schafherden muss auch aus Sicht von Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Axel Vogel (Grüne) schneller als bisher möglich sein. Eine Festlegung einer Abschussquote lehnte er aber ab.

Als Voraussetzung für einen zulässigen Wolfs-Abschuss muss in Brandenburg derzeit nachgewiesen werden, dass ein Wolf zweimal in eine Herde eingebrochen ist, die mit einem Zaun geschützt ist. «Also muss nach Möglichkeit erst eine DNA-Analyse vorliegen. Das ist ein bürokratisches Monsterverfahren, was auch nur schwer handhabbar ist», hatte Vogel kritisiert.

Bauern- und Jagdverbänden sowie der Unionsfraktion im Bundestag reicht ein Abschuss einzelner Problem-Wölfe nicht aus. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) sagte auch, wo notwendig, sollten ganze Rudel entnommen werden können.

Im deutschlandweiten Vergleich leben in Brandenburg die meisten Wölfe. Nach Angaben des Landes gab es im Wolfjahr 21/22 (jeweils von Mai bis Ende April des Folgejahres) 47 Wolfs-Rudel und 14 Paare in Brandenburg.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 175 Schadensereignisse gemeldet, bei denen der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen wurde. Hierbei wurden dem Land zufolge fast 600 Nutztiere getötet, verletzt oder sie sind verschollen. In den meisten Fällen betraf es Schafe und Ziegen.