Teltow (dpa/bb) – Brandenburgs Bauernpräsident rechnet mit Ernteeinbußen aufgrund des Wetters der vergangenen Wochen. «Regen, Hagel, Sturm, niedrige Temperaturen, wenig Sonnenstunden – das hat uns insbesondere in den letzten zwei Wochen sehr zu schaffen gemacht, die Ernte ist fast zum Erliegen gekommen», sagte der Präsident des Bauernverbandes (Teltow), Henrik Wendorff, im Rbb-Inforadio am Dienstag. Er gehe davon aus, dass die Erlöse «20 bis 30 Prozent unter dem liegen, was wir kalkuliert haben».

Die Anbaufläche für Getreide stieg nach Angaben des Statistik-Amtes um rund 6400 Hektar auf insgesamt rund 495.000 Hektar. Zuwachs gab es vor allem bei der Wintergerste. Bei Weizen und Roggen schrumpfte dagegen die Fläche.

Anfang Juni hatte der Bauernpräsident gesagt, Brandenburgs Landwirte rechneten mit «durchschnittlichen bis guten Ernteergebnissen» in diesem Jahr. Anhaltendes Regenwetter der vergangenen Wochen führte aber zu Zwangspausen bei der Getreideernte.