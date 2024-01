Berlin (dpa) – Bereits etliche Stunden vor Beginn der Großdemonstration von Landwirten in Berlin hat die Polizei am Sonntagabend keine Traktoren mehr auf die Kundgebungsfläche in der Innenstadt gelassen. «Es geht nichts mehr», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Die Fläche sei dicht, wer jetzt noch komme, werde zur Ausweichfläche mit genug Parkplätzen auf den Olympischen Platz geleitet.

Die Versammlung der Landwirte sei bisher friedlich abgelaufen, sagte der Sprecher. Lediglich am Großen Stern habe es am Abend wegen des Einsatzes von Pyrotechnik eine freiheitsentziehende Maßnahme gegeben.

Gegen 19.00 Uhr hätten sich rund 1500 Traktoren für den Protest am Montag auf der Straße des 17. Juni eingefunden. Seitdem sei weiter starker Zulauf gewesen, so dass die Fläche nun voll sei. Am Montag müsse überall in der Stadt mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Bauern aus ganz Deutschland wollen am Montag in Berlin gegen das geplante Aus von Diesel-Vergünstigungen für die Landwirtschaft demonstrieren. Neben Vertretern der Verbände will auf der Kundgebung auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprechen. Zu der Großdemonstration haben Bauernverbände und der Speditionsverbands BGL aufgerufen. Rund 5000 Traktoren und Landmaschinen werden aus dem gesamten Bundesgebiet zu der Kundgebung erwartet.

Die Bundesregierung will Steuerbegünstigungen für Agrardiesel schrittweise abschaffen. Auf eine ursprünglich geplante Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft will die Regierung verzichten. Der Deutsche Bauernverband fordert aber, die Kürzungen komplett zurückzunehmen.