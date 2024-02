Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Im brandenburgisch-polnischen Grenzgebiet bei Frankfurt (Oder) müssen Auto- und Lastwagenfahrer an diesem Sonntag wegen Bauern-Protesten mit starken Verkehrsbehinderungen rechnen. Landwirte in Polen wollen ab 13.00 Uhr die Autobahn 12 nahe der Grenze blockieren. Die Polizei rechnet bei Frankfurt (Oder) ruft vor allem den Güterverkehr dazu auf, die A12 möglichst zu meiden. Wer über die Grenze fahren will, soll andere Routen nehmen. Fahrerinnen und Fahrer sollen in einem großen Umkreis mit mehrsprachigen Hinweisen über die Blockade des Grenzübergangs informiert werden.

Zudem ist laut Polizei eine Protestversammlung am Grenzübergang Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) angemeldet, die zusätzlich Verkehrsbehinderungen auslösen dürfte. Eine Ein- und Ausreise im Grenzgebiet könnte deshalb zwischen Sonntagabend und Montagmittag erschwert oder gar nicht möglich sein, hieß es.

Die seit Wochen anhaltenden Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. In Deutschland protestieren Landwirte vor allem gegen die geplanten Beihilfekürzungen beim Agrardiesel.