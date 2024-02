Küstrin-Kietz (dpa/bb) – Autofahrer müssen wegen Bauern-Protesten an den Grenzübergängen zu Polen mit Verkehrseinschränkungen rechnen. An diesem Freitag ist ab 4.00 Uhr morgens bis zum Mittag eine Versammlung in Küstrin-Kietz geplant, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Donnerstag sagte. Am Montag sei eine Protestaktion in Frankfurt (Oder) ab 6.00 Uhr angemeldet. Es sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Zu Zahlen, wie viele Teilnehmer erwartet werden und angemeldet sind, wollte sich die Polizei nicht äußern. An der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) etwa haben auch die stationären Grenzkontrollen gegen illegale Migration Folgen für den Verkehrsfluss.

Seit Wochen gibt es bundesweit Blockadeaktionen von Landwirten aus Protest gegen Kürzungen beim Agrardiesel und gegen die Politik der Ampelregierung in Berlin. Auch das Transportgewerbe demonstrierte.

In Polen richtet sich der seit Monaten anhaltende Protest vor allem gegen die vom Zoll befreiten Importe von Getreide und anderen Agrarprodukten aus der Ukraine. Die Landwirte beklagen, diese Produkte würden ihnen die Preise verderben.