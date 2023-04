Schapow (dpa/bb) – Bei einem Sturz von einer Leiter ist ein Bauarbeiter im Dorf Schapow (Uckermark) schwer verletzt worden. Der Mann habe am Samstagabend Solarpanele auf einem Scheunendach angebracht und sei aus noch ungeklärter Ursache von der Leiter gestürzt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Verletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.