Berlin (dpa/bb) – Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben einen großen Schritt Richtung erste deutsche Meisterschaft gemacht. Die Berlinerinnen gewannen am Freitagabend das dritte Finalspiel beim Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern mit 56:53 (32:24). Damit liegen sie in der Best-of-Five-Serie mit 2:1 in Führung. Am Sonntag haben sie somit im vierten Duell an selber Stätte Matchball (16.00 Uhr/Sporttotal.tv). Im letzten Jahr hatte Alba die Finalserie gegen Keltern noch verloren. Beste Berliner Werferin war Maggie Mulligan mit 14 Punkten.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Finalspielen, in denen jeweils ein Team die Partie von Beginn an dominierte, gestaltete sich das dritte Duell zunächst sehr ausgeglichen. Die Führung wechselte hin und her.

Erst kurz vor der Halbzeit gelang es den effektiveren Gastgeberinnen sich etwas abzusetzen. Kurz nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung sogar zweistellig (36:26). Doch die Berlinerinnen kämpften sich anschließend wieder zurück und drehten im letzten Viertel noch die Partie. Keltern erlaubte sich zu viele Ballverluste, Alba war effektiver und verteidigte stark. Die letzten beiden Drei-Punkt-Würfe der Gastgeberinnen fanden jeweils nicht den Weg in den Korb.