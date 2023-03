Berlin (dpa) – Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat die starke deutsch-britische Verbundenheit und Zusammenarbeit hervorgehoben. «Großbritannien und Deutschland sind und bleiben enge Verbündete und vertrauensvolle Partner», sagte sie zur Begrüßung von König Charles III. am Donnerstag im Plenarsaal des Parlaments. Dies gelte auch nach der Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen. Bas dankte für den «unverzichtbaren und großen Beitrag» des Vereinigten Königreichs zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus und die Freundschaft mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Parlamentspräsidentin erinnerte auch an die im vergangenen Jahr gestorbene Mutter des Königs. Zeit ihres Lebens habe sich Queen Elizabeth II. für die Aussöhnung beider Länder eingesetzt. Charles und seine Frau Camilla kamen begleitet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den Plenarsaal. Auf der Ehrentribüne nahmen unter anderem die ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und Christian Wulff an der Veranstaltung teil.

Für Charles ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod seiner Mutter im September übernommen hatte. Mit Camilla war er am Mittwoch in Berlin angekommen. Am dritten und letzten Tag des Staatsbesuchs fährt das Königspaar an diesem Freitag nach Hamburg.