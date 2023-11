Berlin (dpa) – Der Dirigent Daniel Barenboim muss erneut krankheitsbedingt Konzerte absagen. Diesmal trifft es die Tournee der Staatskapelle Berlin nach Kanada und in die USA vom 25. November bis 3. Dezember. Für den 81 Jahre alten Dirigenten übernehmen Giedrė Šlekytė, Jakub Hrůša und Yannick Nézet-Séguin bei den geplanten Konzerten die Leitung des gefeierten Orchesters, wie die Staatsoper Unter den Linden am Freitag mitteilte.

«Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dieser Tournee zurückzukehren, aber meine Gesundheit erlaubt es mir einfach nicht, die anstrengenden Transatlantikreisen und die vielen Inlandsreisen, die für diese Tournee erforderlich sind, zu unternehmen», schrieb Barenboim, verbunden «mit großem Bedauern».

Barenboim hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Staatsoper auch die Staatskapelle übernommen, die unter seiner Leitung internationale Reputation erlangte. Sein Opern-Vertrag sollte ursprünglich bis 2027 laufen. Die musikalische Leitung der Staatsoper gab er aber gesundheitsbedingt zu Jahresbeginn ab. 2000 hatte ihn die Staatskapelle zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt – dies gilt inzwischen nur noch als Ehrenamt.

Sein Nachfolger wird Christian Thielemann, der zur Saison 2024/2025 als Generalmusikdirektor an das Berliner Haus kommt.

Die Tournee der Staatskapelle startet am 25. und 26. November in Toronto unter Leitung der Dirigentin Šlekytė. Am 28. November wird Hrůša in Chicago sein Debüt mit dem Orchester geben. Bei den Konzerten in New York am 30. November und 1. Dezember sowie in Philadelphia am 3. Dezember steht Nézet-Séguin am Pult.