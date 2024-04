Berlin (dpa) – Der Dirigent Daniel Barenboim hat erneut krankheitsbedingt Konzerte abgesagt. Betroffen ist das Europakonzert der Berliner Philharmoniker im georgischen Tsinandali am 1. Mai sowie in der Hauptstadt Tiflis am 2. Mai, zudem zwei Konzerte am 26. und 27. April in Berlin. Bei allen Konzerten springt der britische Dirigent Daniel Harding am Pult ein.

Er bedaure sehr, die geplanten Konzerte «aus gesundheitlichen Gründen» absagen zu müssen, wurde der 81-Jährige am Montag in einer Mitteilung der Berliner Philharmoniker zitiert. Der langjährige Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden war in der vergangenen Zeit mehrfach ausgefallen.

Barenboim hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Staatsoper auch die Staatskapelle übernommen, die unter seiner Leitung internationale Reputation erlangte. Sein Opern-Vertrag sollte ursprünglich bis 2027 laufen. Die musikalische Leitung der Staatsoper gab er aber gesundheitsbedingt Anfang 2023 ab. 2000 hatte ihn die Staatskapelle zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt – dies gilt inzwischen nur noch als Ehrenamt.