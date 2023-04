Dortmund (dpa) – Mit zahlreichen Spruchbändern und Gesängen haben Fans in der Fußball-Bundesliga gegen den möglichen Teilverkauf von Medienrechten an Finanzinvestoren durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) protestiert. «Nein zu Investoren in der DFL!», stand auf einem von zahlreichen Bannern, das die Anhänger während der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin am Samstag zeigten. «Ihr verkauft unsere Seele» und «Die Liga gehört uns allen – gegen Investoren», lauteten weitere Botschaften. Zur Aktion aufgerufen hatte das Bündnis Südtribüne Dortmund.

Auch in anderen Stadien gab es Proteste. «Schluss mit dem Vermarktungswahn! Nein zu Investoren bei der DFL», stand auf Bannern, die Fans des SC Freiburg und des FC Bayern München während der Partie der beiden Teams zeigten. Auch bei den Heimspielen des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln und des FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen gab es Proteste. In einigen Partien der 2. Bundesliga schlossen sich Fans ebenfalls an.

Die DFL will künftig Anteile an einen Investor abtreten und dadurch Milliardeneinnahmen generieren. «Ihr macht unseren Sport kaputt», sangen Fans des BVB und von Union.