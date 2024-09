Oswiecim (dpa) – Nach dem Spiel der Eisbären Berlin bei Unia Oswiecim haben sich die polnischen Gastgeber und die Veranstalter der Champions Hockey League beim deutschen Eishockey-Meister für ein Banner mit Bezug zum deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau entschuldigt. «Diese Entschuldigung haben wir angenommen», teilte ein Sprecher der Eisbären der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Zu Spielbeginn waren die Eisbären in der Halle von Oswiecim auf dem Banner in die Nähe deutscher Verbrechen in Polen gerückt worden. Der deutsche Name für Oswiecim ist Auschwitz. In dem Konzentrations- und Vernichtungslager am Rande der damals von Deutschland besetzten Stadt brachte das nationalsozialistische Regime während des Zweiten Weltkrieges mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden.

Spieler nahmen Banner nicht wahr

Die Eisbären bestätigten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass das Banner gezeigt wurde. Die Spieler, mit denen der Club darüber gesprochen habe, hätten es nicht wahrgenommen, weil sie sich auf das Spiel fokussiert hätten. Der deutsche Meister hatte die Partie am Samstag 4:1 gewonnen.