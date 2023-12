Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat mit der Hilfe einer aufmerksamen Bankangestellten einen mutmaßlichen Trickbetrüger festgenommen. Der 29-Jährige klingelte am Mittwoch bei der Seniorin und forderte einen fünfstelligen Geldbetrag, den ihr verstorbener Ehemann angeblich schuldete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann fuhr die Frau zu einer Bank in der Berliner Allee im Ortsteil Weißensee, wo sie in mehreren Tranchen das Geld abhob.

Laut Polizei nahm der Verdächtige das Geld vorerst nicht entgegen und forderte mehr. Als die Seniorin den zusätzlichen Betrag abheben wollte, schritt die Bankangestellte ein und verständigte die Polizei. Das Geld wurde wieder auf das Konto der Seniorin eingezahlt. Die Polizei nahm den Mann in der Nähe der Bank fest. Er räumte den Tatvorwurf ein, zeigte jedoch kein Unrechtsbewusstsein. Sein Auto und sein Smartphone wurden beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt.