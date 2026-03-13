Berlin (dpa/bb) – Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Oranienburg ist wieder frei. «Alle Züge fahren wieder regulär», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Einschränkungen seien seit Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen aufgehoben. Zuvor hatte der RBB darüber berichte.

Wegen eines Böschungsbrands am Dienstag waren auf der Strecke umfangreiche Reparaturarbeiten nötig. Der Brand hatte am Dienstag erhebliche Schäden an Bahnkabeln verursacht, obwohl das Feuer schnell gelöscht wurde. Mehrere Regionalbahnen und die IC-Züge zwischen Neustrelitz und Elsterwerda konnten deshalb nicht mehr auf gewohnter Strecke fahren.



