Berlin (dpa/bb) – Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Oranienburg bleibt für den Regional- und Fernverkehr bis auf weiteres gesperrt. Die Reparaturen nach einem Böschungsbrand vom Dienstag zwischen Karow-West und Schönfließ seien noch in vollem Gange, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Ab 8.00 Uhr hatte die Strecke ohnehin wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe bei Borgsdorf (Landkreis Oberhavel) gesperrt werden sollen. Somit weiten sich die seit gestern bestehenden Verkehrseinschränkungen auch auf den Berliner S-Bahnverkehr aus, wie die Bahn mitteilte. Frühestens nach Ende aller Maßnahmen würden die Züge und S-Bahnen wieder fahren. Wann das genau sein wird, ist aber offen.

Einschränkungen im Überblick

Die Fernzüge werden derzeit über Berlin-Spandau umgeleitet. Der Regionalverkehr auf den Linien RE5, RE6, RE85 und RB12 fällt zwischen Gesundbrunnen und Oranienburg aus. Die S-Bahnlinie 1 hält nicht mehr in Borgsdorf und ist ab spätestens 11.00 Uhr zwischen Birkenwerder und Lehnitz unterbrochen. Ein Ersatzverkehr zwischen Birkenwerder und Oranienburg wurde eingerichtet, wie es von der Bahn hieß. Die Busse fahren von dort im 20-Minuten-Takt.



