Berlin (dpa/bb) – Infolge eines Böschungsbrands ist die Bahnstrecke zwischen Berlin und Oranienburg für den Regional- und Fernverkehr bis auf Weiteres gesperrt. Die Fernzüge werden derzeit über Berlin-Spandau umgeleitet, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Der Regionalverkehr auf den Linien RE5, RE6, RB12 und RB85 fällt demnach zwischen Gesundbrunnen und Oranienburg aus. Der S-Bahnverkehr ist hingegen nicht betroffen.

Die Sperrung werde mindestens bis Mittwochvormittag bestehen bleiben, sagte der Sprecher weiter. Der Brand zwischen Karow-West und Schönfließ habe Kabel der Leit- und Sicherungstechnik beschädigt. Diese müssten nun repariert werden. Ob es sich um Brandstiftung handelte, war am Abend offen.





Ab 8.00 Uhr am Mittwoch sollte die Strecke ohnehin gesperrt werden wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe. Frühestens danach würden die Züge wieder fahren, teilte die Bahn mit. Wann genau, ist aber offen. Von der Bombenentschärfung am Morgen ist auch der S-Bahnverkehr betroffen.