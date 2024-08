Berlin (dpa) – Der Großteil der deutschen Olympia-Mannschaft im Bahnradsport plant einen Start bei den deutschen Meisterschaften ab Mittwoch in Berlin. «Der Termin ist natürlich nicht optimal, aber bei dem einen oder anderen Rennen bin ich sicher dabei», kündigte Roger Kluge an.

Der 38-Jährige hatte in Paris bei seinen fünften Olympischen Spielen Platz fünf im Madison belegt. Ein Start von Partner Theo Reinhardt ist nach dessen Sturz und Verletzungen dagegen eher unwahrscheinlich.

Nationale Meisterschaft zuletzt vor fünf Jahren in Berlin

Bis Sonntag stehen mehr als 50 Entscheidungen in den Klassen Elite, Junioren und Jugend in Berlin auf dem Programm. 2019 wurde zuletzt auf der 250-Meter-Bahn in der Hauptstadt die nationalen Titel vergeben. Im Jahr darauf fand die Weltmeisterschaft dort statt. Bei den deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr in Cottbus waren Emma Hinze (Cottbus), Franziska Brauße (Eningen) und Maximilian Dörnbach (Cottbus) die erfolgreichsten Athleten.