Cottbus (dpa/bb) – Ein junger Mann ist in Cottbus auf einem Bahngelände mutmaßlich bei einem Arbeitsunfall gestorben. Der 23-Jährige war laut der Feuerwehrleitstelle Lausitz bei Rangierarbeiten unter einen Zug geraten. Der Rettungsdienst konnte vor Ort demnach nur noch den Tod des Bahnmitarbeiters feststellen.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war laut Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat laut einem Sprecher die Ermittlungen vor Ort übernommen. Laut der Leitstelle hatte der Vorfall keine Auswirkungen auf den Zugverkehr.



