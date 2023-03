Berlin (dpa/bb) – Die Bahn stellt in Berlin und Brandenburg wegen des Verkehrs-Warnstreiks am kommenden Montag den S-Bahn- und Regionalverkehr vollständig ein. Es werden ab Beginn des Streiks in beiden Bundesländern keine Züge der Deutschen Bahn fahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. «Ob im Laufe des Nachmittags einzelne Verbindungen aufgenommen werden können, hängt vom Streikverlauf ab», hieß es. Auch nach dem Wiederanlaufen des Bahnverkehrs seit mit Einschränkungen zu rechnen. «Insbesondere für langlaufende Linien stehen die Züge erst verzögert für einen regulären Betrieb zur Verfügung», teilte die Bahn weiter mit. «Ziel ist es, ab Dienstag früh möglichst wieder das volle Fahrplanangebot bereitzustellen.»

Auch die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) kündigte am Freitag an, sämtliche Regionalzüge am Montag in den Depots zu lassen. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben für Montag zu bundesweiten Warnstreiks im Verkehrsbereich aufgerufen.