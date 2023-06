Berlin/Swinemünde (dpa/mv) – Die Bahn plant eine neue Direktverbindung von Berlin nach Swinemünde auf der polnischen Seite der beliebten Urlaubsinsel Usedom. Eine Bahnsprecherin bestätigte am Sonntag einen entsprechenden Bericht des «Tagesspiegels». Die jahrelang wegen Bauarbeiten unterbrochene Regionalbahn 66 soll demnach ab Ende 2026 an Wochenenden über Stettin bis in das Ostseebad fahren. Auch neue Wagen mit Tempo 160 sollten den Angaben zufolge zum Einsatz kommen. Swinemünde liegt direkt an der deutschen Grenze auf der Insel und in direkter Nachbarschaft weiterer beliebter Ostseebäder wie etwa Ahlbeck.

Für Ende 2026 plant die Bahn zudem neue Wagen für Regionalzüge, die unter anderem Berlin mit der Ostsee verbinden. Mehr Kapazitäten sollten dann vor allem für die an Ferienwochenenden stark genutzten Linien RE3 nach Stralsund und RE5 nach Rostock zur Verfügung stehen.