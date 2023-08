Berlin (dpa/bb) – Zur Techno-Parade «Zug der Liebe» werden an diesem Samstag in Berlin viele tausend Teilnehmer erwartet. Das Motto lautet im achten Jahr der Parade: «Mehr Liebe für die Welt von morgen». Der Zug mit Musikwagen und tanzenden Menschen startet am Samstagmittag am Mauerpark in Prenzlauer Berg, führt durch Friedrichshain und dann nach Kreuzberg in die Oranienstraße.

Als Demonstration der Berliner Kreativwirtschaft will der «Zug der Liebe» auf gemeinnützige Vereine und soziale Organisationen aufmerksam machen und für Unterstützung werben. Im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben der Polizei 9000 Menschen teil, die Veranstalter sprachen von 30.000 feiernden Menschen und 13 Lastwagen mit Musik.