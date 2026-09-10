Berlin (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys muss in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit auf Yannick Goralik verzichten. Der Neuzugang zog sich im Training eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu, wie die Volleys mitteilten. «Wir müssen leider mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen rechnen, was das Team in der Vorbereitung natürlich zurückwirft», sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Angesichts von diversen Spieler-Abstellungen an Nationalmannschaften standen Volleys-Trainer Andrea Anastasi lediglich sieben Spieler im Training zur Verfügung. Für vier Tage muss der 65 Jahre alte Italiener mit sechs Profis auskommen, am 14. September wird Nolan Flexen zurückerwartet.





Da ab dem 17. September die ersten Testspiele anstehen, werden sich die Volleys für die Zeit der Vorbereitung «nach Alternativen in der Region umschauen, damit die Mannschaft ihre Wettkämpfe bekommt», sagte Niroomand. Die Volleys starten am 21. Oktober in die neue Saison. In der Woche zuvor wird mit dem Ligacup der erste Titel der neuen Saison ausgespielt.