Berlin (dpa/bb) – Rund drei Monate nach Beginn der Sommersaison in den Berliner Freibädern fällt eine erste Bilanz des Betreibers durchwachsen aus. Der bisherige Verlauf sei «stark geprägt von den Debatten um die eskalierenden Situationen in einigen Freibädern» und den daraus resultierenden verschärften Sicherheitsmaßnahmen, teilte der Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe, Matthias Oloew, auf Anfrage mit. Die durchwachsene Witterungslage sorge für weniger Besucher, derzeit kämen vor allem Freibad-Fans sowie Stammschwimmerinnen und -schwimmer, die die Bäder bei jeder Wetterlage aufsuchen würden. «Sie wissen: Jetzt ist es geradezu paradiesisch dort», so Oloew.

Der bislang besuchsstärkste Tag in den Berliner Freibädern war nach seinen Angaben der 9. Juli. An dem Sonntag drängten rund 73.000 Menschen in die Bäder. Spitzenreiter waren demnach das Strandbad Wannsee und das Sommerbad Kreuzberg, bekannt als Columbiabad, mit jeweils etwa 9500 Gästen.

An jenem heißen Sommertag war das Bad in Neukölln auch frühzeitig geschlossen worden nach Rangeleien und wegen renitenter Besucher. Wegen eines hohen Krankenstands des Personals blieb das Columbiabad danach für eine Woche zu – was nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern die laufende Diskussion um die Sicherheit anheizte und schließlich zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen führte.