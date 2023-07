Berlin (dpa/bb) – Justizsenatorin Felor Badenberg hat angesichts der Auseinandersetzungen in Freibädern dazu aufgerufen, sich genauer mit dem Thema Jugendgewalt zu beschäftigen. «Wir müssen als Gesellschaft insgesamt sehr aufmerksam sein», sagte Badenberg am Mittwoch bei einem Termin in der Charité. Kinder würden nicht als Kriminelle geboren, einige entwickelten sich aus unterschiedlichen Gründen mit der Zeit aber in diese Richtung. «Da müssen wir als Gesellschaft einfach aufmerksam sein, um möglicherweise auch auf solche Fehlentwicklungen hinzuweisen», sagte Badenberg.

Insgesamt müsse beim Thema Jugendgewalt genauer hingeschaut und sich mit dem Thema beschäftigt werden. Die Senatorin verwies auf einen Jugendgipfel für Berlin, der im Herbst stattfinden soll. Dabei stünden unter anderem die Themen Prävention, Bildung und Strafverfolgung auf der Tagesordnung.

Die neuerliche Debatte über Gewalt in Freibädern wurde am Sonntagabend losgetreten, weil das Columbiabad in Berlin-Neukölln frühzeitig geschlossen und geräumt werden musste. Grund sei eine Auseinandersetzung von Jugendlichen mit Beschäftigten des Bades und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gewesen, hieß es dazu vom Bäderbetreiber. Wie nun in einem Bericht des «Tagesspiegel» bekannt wurde, hatten sich Angestellte des Bades bereits Mitte Juni mit einem Brief an die Führung der Bäderbetriebe gewandt, in dem sie von regelmäßigen Gewaltandrohungen gegen Mitarbeiter und Gäste berichten.