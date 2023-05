Fehrbellin (dpa/bb) – Auf einem Rasthof an der A24 in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat die Polizei ein Baby aus einem Auto befreit. Wie die Brandenburger Polizei am Donnerstag berichtete, hatte eine 34-Jährige am Mittwoch zuvor ihr Kind auf dem Parkplatz der Raststätte Linumer Bruch versorgt. Als sie es danach auf dem Kindersitz angeschnallt hatte und die Autotür schloss, habe sich der Wagen automatisch verriegelt. Der Autoschlüssel lag demnach im Wageninneren. Die Frau wählte daraufhin den Notruf.

Da der Wagen laut Polizei «in der prallen Sonne» stand, schlugen die Beamten das Seitenfenster des Autos ein und befreiten das Baby. Es blieb bei dem Vorfall unverletzt.