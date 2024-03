Neuruppin/Klosterfelde (dpa) – Die beiden Fußball-Regionallisten Energie Cottbus und Babelsberg 03 stehen im Finale des Brandenburger Landespokals. Der Rekordpokalsieger aus der Lausitz setzte sich am Samstag beim Sechstligisten Union Klosterfelde mit 5:0 (3:0) durch. Zuvor hatte Babelsberg beim MSV Neuruppin, ebenfalls ein Vertreter aus der Brandenburgliga, mit 3:0 (2:0) gewonnen. Das Endspiel findet am Finaltag der Amateure am 25. Mai statt. Cottbus hat den Pokal bisher elfmal gewonnen, Babelsberg könnte mit einem Erfolg im Finale mit Cottbus gleichziehen.

Bereits in der dritten Minute konnte Cottbus vor 1250 Zuschauern im Stadion an der Mühlenstraße in Cottbus durch Mittelstürmer Timmy Thiele jubeln. Janis Juckel erhöhte in der 12. Minute auf 2:0, Maximilian Oesterhelweg (36.) legte noch vor dem Seitenwechsel nach. Nach der Halbzeitpause trafen Joshua Putze (57.) und Jan Shcherbakovski (83.) zum Endstand.

Babelsberg sorgte im Volkspark-Stadion von Neuruppin bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Paul Roman Wegner (22. Minute) und Daniel Frahn per Elfmeter (30.) brachten den Favoriten früh in Führung. In einer ereignisarmen zweiten Halbzeit traf der eingewechselte Matthias Steinborn zum Endstand (79.).