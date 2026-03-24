Fürstenberg/Havel (dpa/bb) – Autofahrer müssen sich auf der Bundesstraße 96 bei Fürstenberg/Havel (Landkreis Oberhavel) bis Ostern auf eine weitreichende Umleitung einstellen. Die B96 wurde laut dem Landesbetrieb Straßenwesen bereits am Montag (23. März) gesperrt, um die Baustelle einzurichten. Die Straße bleibe bis einschließlich Gründonnerstag (02. April) voll gesperrt. Auch der Abzweig zur Landstraße Rheinsberger Straße ist weiterhin nicht befahrbar, teilte die Behörde mit.

Alte Schleusenbrücke wird abgerissen und Behelfsbrücke gebaut

Ab heute (24. März) bis einschließlich zum 2. April wird demnach die alte Schleusenbrücke abgerissen und eine Behelfsbrücke an die B96 in Fürstenberg/Havel angebunden. Bei den Bauarbeiten könne es am Wochenende (28. und 29. März) zeitweise zu lauteren Schneidarbeiten kommen.





Demnach kommt auch ein Kran zum Einsatz, der beim Rückbau der Brücke hilft und Fahrbahnteile aushebt. Die Behelfsbrücke soll am Karfreitag (03. April) für den Verkehr freigegeben werden. Laut dem Landesbetrieb Straßenwesen wird ein Ersatzneubau der Brücke derzeit geplant.

Wie Autofahrer die Baustelle umfahren können

Die Umleitung führt über die Landesstraßen nach Lychen und weiter nach Templin sowie anschließend über die Bundesstraße 109 nach Zehdenick, teilte die Behörde mit. Demnach gelangen Autofahrer von dort aus über die Landesstraße nach Gransee auf die Bundesstraße 96 Richtung Fürstenberg sowie umgekehrt.

Für den Rettungsdienst werde eine Lösung abgestimmt. Der Fuß- und Radverkehr bleibt während der Vollsperrung gewährleistet, hieß es. Kurze Sperrungen seien dennoch möglich.