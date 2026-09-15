Berlin (dpa/bb) – Eine aggressive Frau, die zudem eine Axt bei sich trug, ist von Polizisten in Berlin mit einer Elektroschock-Pistole gestoppt worden. Die Polizisten waren am Montagnachmittag in den Görlitzer Park in Kreuzberg gerufen worden, wie mitgeteilt wurde. Bei der Überprüfung soll die 49-jährige Frau die Polizisten mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Die Axt habe sie währenddessen im Hosenbund getragen. Die Polizisten setzten schließlich einen sogenannten Taser, ein Distanz-Elektroimpulsgerät, ein und überwältigten die Frau. Nach der Identitätsfeststellung wurde sie wieder entlassen.