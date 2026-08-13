Cottbus (dpa/bb) – Während einer Sperrung der Autobahn 15 aufgrund eines brennenden Lkw ist ein Mensch bei einem Auffahrunfall gestorben. Wie die Stadt Cottbus mitteilte, saß das Opfer in einem Lkw, der am Mittwochabend in das Ende eines Staus bei Cottbus krachte. Beide Insassen des Lkws wurden den Angaben zufolge im Fahrerhaus des Wagens eingeklemmt. Für den Beifahrer kam demnach jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lkws wurde laut der Stadt schwer verletzt. Ein weiterer Fahrer, der in dem Fahrzeug saß, auf das der Lkw auffuhr, erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Grund für den Stau war laut der Stadt ein Autotransporter, der zuvor in Brand geraten war. Sowohl der Lastwagen als auch die acht aufgeladenen Elektroautos wurden nach Angaben der Stadt und einem Polizeisprecher zerstört. Zeitweise hatte es auf der Autobahn einen mehrere Kilometer langen Stau gegeben, so der Sprecher. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. Der Fahrer des Lastwagens habe sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können, hieß es. Die Ermittler schätzten den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Warum der Transporter in Brand geriet, war zunächst unklar.





Nach Angaben der Stadt brach kurz vor dem Unfallort auf der Autobahn zudem ein weiteres Feuer aus. Demnach brannten etwa 500 Quadratmeter Böschung an der Strecke. Aufgrund der hohen Brandintensität und des großen Wasserbedarfs wurden deshalb weitere Tanklöschfahrzeuge aus dem Landkreis

Oberspreewald-Lausitz angefordert, wie die Stadt mitteilte. Nach etwa sechs Stunden gelang es der Feuerwehr demnach, den Brand zu löschen.