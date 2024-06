Berlin (dpa/bb) – Drei brennende Autos in einer Tiefgarage haben in Berlin-Kreuzberg für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Rauch war so dicht, dass die Feuerwehrleute in der Nacht auf Mittwoch erst etwa eine Stunde lang in der mehr als 1000 Quadratmeter großen Tiefgarage nach dem Brandherd suchten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch sagte. Dabei kam auch ein Großlüfter zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten rund vier Stunden, zwischenzeitlich waren 85 Einsatzkräfte vor Ort. Drei Autos seien durch das Feuer beschädigt oder zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist bislang unklar.