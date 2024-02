Berlin (dpa/bb) – In der Nacht zu Mittwoch haben in Berlin-Falkenhagener Feld und in Berlin-Rummelsburg gleich mehrere Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Demnach standen am Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Straße Hinter den Gärten fünf Wagen komplett in Flammen. Am frühen Mittwochmorgen brannten dann noch an der Straße An den Knabenhäusern sowie der Paula-Fürst-Straße in Rummelsburg zwei Elektro-Autos. Die Feuerwehr hat gelöscht. Die BZ hatte zuerst berichtet.