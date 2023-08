Berlin (dpa/bb) – Zwei Autos haben auf einem Parkplatz in Berlin-Mitte gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Demnach alarmierten Anwohner am frühen Freitagmorgen die Feuerwehr, weil zwei Autos auf einem Parkplatz in der Alexandrinenstraße Ecke Sebastianstraße brannten. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen beide Autos in Vollbrand. Ein drittes Auto wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer in kurzer Zeit. Zuvor hatte die «B.Z.» darüber berichtet.

Hinweise auf einen technischen Defekt gebe es bislang nicht, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.