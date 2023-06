Jeder moderne Stadt braucht auch moderne Mobilitätslösungen. Deshalb setzt das Autohaus König seine Expansion fort und stärkt sein Engagement für fortschrittliche Zweirad-Mobilitätslösungen in der Hansestadt.

Nicht nur Berlin braucht moderne und innovative Mobilitätslösungen, sondern auch Hamburg. Deshalb eröffnete die Autohaus Gotthard König GmbH eröffnet vor wenigen Tagen ihren zweiten „Vespa König City Store“ in der Hansestadt.

Der neue Standort bietet eine breite Auswahl an Modellen renommierter Marken. Reparaturen werden im neuen Store ebenfalls angenommen und der Service vor Ort wird durch ein engagiertes Team, bestehend aus vier Verkaufsmitarbeitern und einem Service-Annehmer, gewährleistet.

Vespa, Piaggio und Co

„Wir freuen uns sehr, unser Engagement für vielfältige Mobilitätslösungen in Hamburg zu verstärken“, sagt Martin Schroeder, Brandmanager und Prokurist der Autohaus Gotthard König GmbH. „Mit unserem zweiten Store in der Kieler Straße 303, bieten wir den Marken Vespa, Piaggio, Aprilia und Moto-Guzzi erneut eine attraktive Plattform in der Hansestadt.“

Unter der Leitung von Benjamin Rohde, dem neuen Filialleiter des Vespa König City Stores, setzt das Team auf individuelle Beratung und umfassende Mobilitätslösungen. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur eine breite Auswahl, sondern auch nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilitätslösungen zu bieten. Wir sind optimistisch, noch bis zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 250 Einheiten an diesem Standort verkaufen zu können“, fügt Schroeder hinzu.

Text: red