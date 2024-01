Berlin (dpa/bb) – Eine Autofahrerin hat in Berlin-Mariendorf beim Wenden einen Fußgänger erfasst und ihn dabei schwer verletzt. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, war die 80-Jährige am Montag auf dem Mariendorfer Damm (Tempelhof-Schöneberg) unterwegs, als sie in der Durchfahrt eines Mittelstreifens wendete. Dabei fuhr sie nach bisherigen Erkenntnissen den Rentner an, der gerade sein Rad über die Straße schob. Der 75-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.