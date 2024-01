Beeskow (dpa/bb) – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Oder-Spree ist eine Frau ums Leben gekommen und eine weitere schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 59-Jährige am Montag auf der Bundesstraße 168 Richtung Beeskow und wollte vor dem Abzweig Zeust ein vor ihr fahrendes Auto überholen. Bei dem Überholmanöver stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 73-Jährigen zusammen. Beide Autofahrerinnen wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Die 59-Jährige erlag noch im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Untersuchungen zur genauen Unfallursache dauern an.