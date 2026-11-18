Neuenhagen (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall in Neuenhagen (Landkreis Märkisch-Oderland) ist eine Autofahrerin gestorben. Die 76-Jährige war mit ihrem Wagen am Dienstagnachmittag von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher.

Trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte verstarb sie noch am Unfallort. Mit in dem Auto saßen den Angaben zufolge zwei weitere Personen im Alter von 76 und 82 Jahren, die mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden.



