Gransee (dpa/bb) – Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 96 bei Gransee (Landkreis Oberhavel) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Die Frau sei zuvor mit ihrem Auto Richtung Norden gefahren und in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, hieß es. Dort kollidierte der Wagen mit dem entgegenkommenden Lkw. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unfall keine wetterbedingte Ursache.

Feuerwehrleute bargen die Schwerverletzte aus dem Fahrzeug. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei schwebte sie nicht in Lebensgefahr. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B96 blieb über mehrere Stunden voll gesperrt.