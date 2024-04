Berlin (dpa/bb) – Ein Auto hat am Berliner Hermannplatz bei einem Ausweichmanöver einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der 22 Jahre alte Autofahrer wollte am Montagabend auf der Straße Hasenheide im Ortsteil Kreuzberg einem wendenden Streifenwagen ausweichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer bremste demnach und fuhr einen 64 Jahre alten Fußgänger an, der auf der Fahrbahntrennung wartete. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Alkoholtest bei dem 22-Jährigen fiel negativ aus. Laut Polizei war der Polizeiwagen auf Streifenfahrt.