Berlin (dpa/bb) – Aus Ärger über dessen Fahrverhalten soll ein Autofahrer einen Rollerfahrer in Berlin bewusst zu Fall gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den 30-Jährigen nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt, wie ein Behördensprecher am Dienstag mitteilte. Zudem solle dem Mann die Fahrerlaubnis endgültig entzogen werden.

Nach den Ermittlungen soll sich der Autofahrer am 15. Juli 2023 in Berlin-Rummelsburg darüber geärgert haben, dass der Rollerfahrer wegen einer Baustelle auf seine Fahrbahn wechselte und vor ihm weiterfuhr. Deshalb soll er mehrfach absichtlich gegen den Roller gefahren sein, damit der Mann fällt. Beim dritten Mal soll es auch dazu gekommen sein. Der Rollerfahrer erlitt laut Anklage Hämatome und eine Zerrung. Am Roller entstand demnach rund 1850 Euro Schaden.