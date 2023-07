Uckerland (dpa/bb) – Ein 59-Jähriger ist in der Gemeinde Uckerland (Landkreis Uckermark) im Ortsteil Fahrenholz mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Demnach kam der Mann am späten Sonntagabend von der L255 ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge unklar. Ersten Erkenntissen zufolge sollen keine weiteren Autos daran beteiligt gewesen sein. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme für eine noch unbekannte Zeit gesperrt.