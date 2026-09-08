Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist in Berlin-Mitte gegen die Hauswand des Deutschen Historischen Museums geprallt. Der 61 Jahre alte Fahrer und sein 38 Jahre alter Fahrgast wurden bei dem Unfall am Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer kam demnach aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, geriet auf den Gehweg, fuhr dort über einen Fahrradbügel und beschädigte ein Straßenschild. Danach fuhr er laut Polizei weiter über den Gehweg und prallte schließlich gegen die Hauswand des Museums. Die beiden Männer kamen ins Krankenhaus, wie es hieß.



