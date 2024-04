Berlin (dpa/bb) – Ein Auto ist in der Nacht zum Samstag in Berlin-Zehlendorf gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer stieg Augenzeugen zufolge aus dem stark beschädigten Auto aus und flüchtete danach zu Fuß, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Der Mann hatte laut Polizei offensichtlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen den Straßenbaum geprallt. Anwohner hörten einen lauten Knall und riefen die Polizei.