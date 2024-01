Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist in Berlin-Hellersdorf mit mehr als zwei Promille Atemalkohol mit seinem Wagen auf die Bahngleise der U-Bahnlinie 5 gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 33-Jährige am frühen Sonntagmorgen von einem Parkplatz in der Etkar-André-Straße mit hoher Geschwindigkeit über eine Grünfläche und durchbrach einen Zaun. Auf dem Weg habe er einen Fußgänger angefahren. Dann sei der 33-Jährige mit dem Auto die Böschung hinuntergefahren und auf dem Gleisbett zum Stehen gekommen.

Nachdem er zunächst zu Fuß geflüchtet sei, hätten Polizisten den betrunkenen Mann letztlich in der Nähe festgenommen. Er erlitt den Angaben zufolge lediglich Schürfwunden an den Händen. Der 22 Jahre alte Fußgänger kam mit einer leichten Beinverletzung ins Krankenhaus. Eine 38-Jährige, die ebenfalls in dem Auto gesessen habe, sei unverletzt geblieben.

Während der Bergungsmaßnahmen der Berliner Feuerwehr war der Zugverkehr der U5 vorübergehend unterbrochen. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.