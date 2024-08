Berlin (dpa/bb) – Ein Auto ist am Mittwochabend in Berlin-Neukölln in geparkte Fahrzeuge gekracht. Bei dem Unfall in der Sonnenallee zog sich eine 18-jährige Mitfahrerin eine Schulterverletzung zu, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche 26-jährige Fahrer besaß demnach keine gültige Fahrerlaubnis. Er und zwei weitere Männer seien vom Ort des Geschehens geflüchtet.

Nach Angaben der Polizei hörten mehrere Zeugen einen lauten Knall. Hinter der Einmündung zur Thiemannstraße entdeckten sie das Unfallfahrzeug. Durch den Aufprall wurden den Angaben zufolge fünf geparkte Autos ineinandergeschoben. Auch Gehweg und Bordstein sollen beschädigt sein.

Auf der Suche nach den geflüchteten Personen entdeckten die Polizisten in der Nähe die 18-jährige verletzte Mitfahrerin mit ihrem 27-jährigen Freund, der während des Unfalls nicht im Wagen gesessen haben soll. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Geschehen und nach den verbliebenen Beteiligten.