Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist in Berlin-Mitte in der Nacht zum Samstag auf einer glatten Straße in den Gegenverkehr geraten. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, war der Mann auf der Spandauer Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.