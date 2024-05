Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist im Berliner Stadtteil Bohnsdorf gegen die Deichsel eines Lastwagens gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei bei dem Unfall am Samstagabend in der Ludwig-Prandtl-Straße eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr auf X (ehemals Twitter) mit. Er musste mit mehreren Sägen und hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Danach wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache und zum Unfallhergang konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen.